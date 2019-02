Marc Marquez a Valentino Rossi: «Non gli tenderò più la mano»

MADRID - «Tendere di nuovo la mano a Rossi? No, l'ho già fatto. Sono gesti che si fanno una volta e basta. Io non gli porto alcun rancore. Anzi, l'ammiro molto per quello che sta facendo. Piacerebbe anche a me arrivare a 40 ed essere ancora uno dei favoriti per il titolo. E' il sogno di ogni pilota. Per me sarà uno dei rivali in pista». Marc Marquez è il nuovo volto Dazn in Spagna ed ha parlato con Marca della nuova stagione che sta arrivando.

Con Jorge mi sono sempre trovato bene

«Lorenzo? Lotterà per il titolo o almeno per vincere delle gare. Questo succede quando arrivi in un progetto vincente, che ha vinto gli ultimi tre titoli mondiali. Devi iniziare vincendo e stando davanti». Un omaggio a Pedrosa: «La gente non se lo immagina, ma con Dani le tensioni ci sono state - ha ribattuto Marquez - anche se siamo andati molto d'accordo. Con Jorge mi sono sempre trovato bene. Nel 2013 abbiamo avuto degli alti e bassi, però non gravi come diceva la gente. Dopo l'incidente di Aragon dello scorso anno l'ho chiamato ed abbiamo chiarito. Questo deve essere il tono di tutto l'anno».

La legge del box

Ciò non toglie che «il compagno di squadra è il primo avversario da battere. Sappiamo che dovremo guardare i dati di Jorge, ma anche che lui guarderà i nostri, questa è la legge del box. Non ti aiuti volontariamente, però senza volerlo tendi sempre ad alzare il livello. Vedremo cosa succederà, ma penso che saremo entrambi sufficientemente professionali».