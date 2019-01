Wanda Nara: «Io e Icardi non abbiamo mai chiesto il rinnovo»

MILANO - «Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma non lo sono». Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka, in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza. «Io non devo chiamare nessuno, se qualcuno vuole parlare con me si faccia sentire. Spero di vedere la società già in settimana, io sono disponibile».

Non abbiamo mai chiesto niente

Del rinnovo di suo marito se ne discute da tanto, troppo, tempo: «Provate a chiamare Ausilio e chiedete a lui: noi non abbiamo mai chiesto niente. Ognuno ha il procuratore che merita: Mauro è uno onesto e ha scelto una persona onesta». Poi un messaggio per tranquillizare i tifosi interisti: «Sono fiduciosa al 100%, c'è la nostra volontà di continuare in nerazzurro». Infine una risposta alle critiche dopo il pari contro il Sassuolo: «Chi dice che il momento no dell'Inter è legato alla nostra situazione contrattuale, mi viene voglia di mandarlo a f...».

Il Barcellona piomba su Boateng

Kevin Prince Boateng è a un passo dal Barcellona. Secondo Sky Sport, l'ex milanista oggi al Sassuolo per fare ritorno in Liga, dove aveva già giocato con il Las Palmas (stagione 2016-2017). Il club blaugrana ha già trovato un'intesa di massima con il Sassuolo sulla base di un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'indiscrezione sul trasferimento è stata ripresa anche dai quotidiani spagnoli.