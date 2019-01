Australian Open, Fognini e Giorgi avanzano al terzo turno

MELBOURNE - Italtennis protagonista agli Australian Open con tre azzurri protagonisti: dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, anche Fabio Fognini e Camila Giorgi hanno staccato il pass per il terzo turno. Il ligure, numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie ha superato al secondo turno senza patemi l'argentino Leonardo Mayer, numero 53 Atp: 76 (3) 63 76 (5) dopo due ore e 23 minuti. Il match, che si giocava su uno dei campi non coperti dal tetto, è stato sospeso per pioggia per circa 40 minuti quando l'azzurro era in vantaggio 76 (3) 4-1.

Giorgi in scioltezza

Terzo turno in scioltezza per Camila Giorgi agli Australian Open, Slam di apertura del 2019. Oggi la 27enne di Macerata, numero 28 del ranking mondiale e 27esima testa di serie, ha travolto la 17enne polacca Iga Swiatek, numero 177 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni e alla sua prima esperienza nello Slam Down Under: 62 60 in 59 minuti.