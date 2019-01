Harden show, 43 punti e Cleveland affondata

NEW YORK - Tutto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28. Gli Houston Rockets superano 141-113 i Cleveland Cavaliers arrivati alla loro dodicesima sconfitta consecutiva e sempre più ultimi nella Eastern Conference. Show di James Harden che ha messo a referto una tripla doppia da 43 punti, 12 assist e 10 rimbalzi.

Luka Doncic decisivo contro Minnesota

Terzo successo di fila per i Toronto Raptors che si impongono 122-105 contro i Brooklyn Nets. Doppia doppia per Kawhi Leonard, che ha chiuso con 20 punti ed 11 rimbalzi. I 76ers cadono in casa contro gli Atlanta Hawks per 123-121. Decisivi i 29 punti di Kevin Huerter. Dallas vince 119-115 contro Minnesota ed il grande protagonista è Luka Doncic. Tripla doppia sfiorata con 29 punti, 12 assist e 8 rimbalzi, ma soprattutto un finale di partita da fenomeno, con una serie di canestri pesanti e la tripla del sorpasso a 23 secondi dalla fine.

Questi i risultati della notte Nba:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 121-123 Washington Wizards - Milwaukee Bucks 113-106 New York Knicks - Indiana Pacers 106-121 Toronto Raptors - Brooklyn Nets 122-105 Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 141-113 Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 115-119 Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 127-96 Utah Jazz - Los Angeles Lakers 113-95 Golden State Warriors - Chicago Bulls 146-109