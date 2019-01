Nadal verso gli Australian Open: «Vincere? Perche no»

MADRID - Ottimista e positivo: «Sto bene, nessun dolore», risponde così Rafa Nadal ai cronisti che si interrogano e, soprattutto, lo interrogano sulle sue condizioni di salute in vista degli Australian Open, torneo dello Slam che segnerà il rientro del campione spagnolo in un palcoscenico di prim'ordine, dopo il ritiro in semifinale negli Us Open.

Serio candidato alla vittoria finale

Nadal è tornato in campo a Sydney, dopo un ritiro a Brisbane, e ha dichiarato di sentirsi in salute e di essersi divertito in campo. E alla domanda se si ritiene un serio candidato alla vittoria finale, la risposta è stata: «Perché no».