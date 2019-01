Clippers vincono in rimonta con 13 punti di Gallinari

LOS ANGELES - Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers, che superano, in rimonta, gli Orlando Magic 106-96 e consolidano il proprio quarto posto nella Western Conference. Giornata sfortunata al tiro per Danilo Gallinari, che chiude comunque con 13 punti ma pessime percentuali: 5/16 dal campo, 2/10 da tre. Terza sconfitta consecutiva per i Lakers, la settima nelle ultime 10, la quinta nelle 6 senza LeBron. Wiggins e Karl-Anthony Towns chiudono con 28 punti a testa: il canadese ne piazza 25 nel solo primo tempo, mentre il dominicano aggiunge 18 rimbalzi e 4 stoppate.

Sesta sconfitta consecutiva per i Phoenix Suns

Russell Westbrook non basta a Oklahoma per avere la meglio sui Washington Wizards. Il numero 0 chiude con 22 punti, 15 rimbalzi e 13 assist. Toronto opera il sorpasso ai danni di Milwaukee ad est, diventando la miglior squadra di tutta la lega per percentuale di vittorie (0.714). Finisce 121-105 contro Indiana con Oklahoma guidata dai 23 del miglior Norman Powell della stagione. Prosegue il momento positivo dei Brooklyn Nets, alla terza vittoria consecutiva. I newyorkesi superano Chicago 117-100. Sesta sconfitta consecutiva per i Phoenix Suns, che restano la peggior squadra della Western Conference con 9 vittorie e ben 32 sconfitte. Finisce 119-113 contro Charlotte.

Questo il riepilogo dei risultati

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 100-117 Los Angeles Clippers - Orlando Magic 106-96 Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 108-86 Atlanta Hawks - Miami Heat 106-82 Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 98-116 Toronto Raptors - Indiana Pacers 121-105 Phoenix Suns - Charlotte Hornets 113-119