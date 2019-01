NEW YORK - Gli Houston Rockets battono all'overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 punti, 10 rimbalzi e 15 assist, ma infila anche il tiro da tre decisivo da oltre nove metri a un secondo dalla fine. I San Antonio Spurs superano i Toronto Raptors per 125-107: DeMar DeRozan firma una tripla doppia da 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

Denver vince in rimonta

Per Marco Belinelli 7 punti in 22'18 di gioco. Denver vince in rimonta 117-113 contro Sacramento. Jamal Murray nell'ultimo quarto tiene lontani i Kings praticamente da solo, mette in piedi una prova da 36 punti.