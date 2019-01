I Philadelphia 76ers passano in casa dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari

NEW YORK - Prime partite del 2019 in Nba con in campo tutte le prime della classe. In Eastern Conference vincono facilmente i Milwaukee Bucks che dominano contro i Detroit Pistons. Bene anche i Toronto Raptors, che vincono contro gli Utah Jazz dove uno strepitoso Kawhi Leonard ne mette 45 (miglior prestazione in carriera). Vincono anche i Philadelphia 76ers che passano in casa dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari (21 punti per lui). Nella Western Conference vittorie per i Denver Nuggets, sette vittorie in nove gare, sui New York Knicks, mentre i Portland Trail Blazers hanno la meglio dei Sacramento Kings all'overtime.

Risultati della notte NBA:

Toronto Raptors-Utah Jazz 122-116 Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 121-98 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 108-113 Denver Nuggets-New York Knicks 115-108 L.A. Clippers-Philadelphia 76ers 113-119