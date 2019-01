Lakers, prima vittoria senza LeBron

NEW YORK - Sei partite nella notte Nba. Luka Doncic protagonista del successo dei suoi Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder per 105-103. L'ex Real Madrid ha chiuso la gara con 25 punti e 7 assist, risultato il migliore tra i padroni di casa. I Toronto Raptors vincono contro i Chicago Bulls per 95-89 e riprendono la loro corsa verso quella posizione numero nella Eastern Conference, attualmente occupata dai Milwaukee Bucks. Kawhi Leonard è il miglior marcatore di Toronto con 27 punti.

Netta vittoria dei Portland Trail Blazers, che superano 129-95 i Philadelphia 76ers. Super prestazione di CJ McCollum che mette a referto 35 punti. Nonostante un LeBron James costretto a sedere in panchina, i Los Angeles Lakers vincono allo Staples Center contro i Sacramento Kings per 121-114. Succede di tutto nel finale tra Orlando e Detroit. Alla fine vincono i Magic grazie ad un canestro allo scadere di Evan Fournier. 109-107 il punteggio.

Questi i risultati della notte NBA:

Orlando Magic - Detroit Pistons 109-107 Miami Heat - Minnesota Timberwolves 104-113 Toronto Raptors - Chicago Bulls 95-89 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 105-103 Portland Trai Blazers - Philadelphia 76ers 129-95 Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 121-114