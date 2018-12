Super Gallinari regala il derby ai Clippers

LOS ANGELES - Va ai Clippers il derby di Los Angeles vinto da Gallinari e compagni in trasferta 118-107. La formazione allenata da Doc Rivers approfitta dell'assenza di LeBron James e trova il successo trascinata da uno strepitoso Lou Williams (36 punti) e dall'ennesima ottima prova di Danilo Gallinari (19 punti e 10 rimbalzi). In casa Lakers il migliore è Kyle Kuzma (24 punti). Grandissimo equilibrio nella sfida tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs, vinta dai padroni di casa con il punteggio di 102-99. Determinanti Jamal Murray (31 punti), Nikola Jokic e Malik Beasley (21 punti per entrambi). Serata non particolarmente brillante per l'azzurro Marco Belinelli (9 punti in 18 minuti).

Vittoria convincente degli Charlotte Hornets

Serata da dimenticare per i Toronto Raptors, sconfitti nettamente dagli Orlando Magic per 116-87. Prestazione di assoluto valore per Nikola Vucevic, che chiude con 30 punti e ben 20 rimbalzi. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder che faticano più del previsto sul campo dei Phoenix Suns, ma riescono ad imporsi per 102-118. Convincente vittoria degli Charlotte Hornets, che superano i Brooklyn Nets per 100-87 grazie ad un'ottima prova di Kemba Walker (29 punti), ben supportato da Jeremy Lamb e Tony Parker (19 punti per entrambi). Netta vittoria dei Miami Heat ai danni dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 118-94. Vittoria per gli Atlanta Hawks in casa dei Minnesota Timberwolves per 120-123 al termine di un tempo supplementare.

Questi i risultati delle partite NBA

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 100-87 Washington Wizards - Chicago Bulls 92-101 Orlando Magic - Toronto Raptors 116-87 Indiana Pacers - Detroit Pistons 125-88 Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 120-123 dts New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 114-112 Miami Heat - Cleveland Cavaliers 118-94 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 102-118 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 102-99 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 107-118