Vittorie per Gallinari e Belinelli nella notte NBA

NEW YORK - Vittorie per Danilo Gallinari e Marco Belinelli nella notte Nba. I Los Angeles Clippers si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con 14 punti. Ci sono anche 12 punti di Marco Belinelli (con 5 assist e 4 rimbalzi) nella bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Denver Nuggets per 111-103. Si tratta dell'ottava vittoria nelle ultime dieci partite per la squadra di Popovic. I Toronto Raptors battono in rimonta 106-104 i Miami Heat. Decisivo il solito Kawhi Leonard che chiude con 30 punti e 8 rimbalzi.

Luka Doncic chiude con 21 punti, 10 assist e 9 rimbalzi nella vittoria dei suoi Dallas Mavericks per 122-119 contro i New Orleans Pelicans. A Chicago i Minnesota Timberwolves si impongono agevolmente per 119-104 grazie soprattutto ai 24 punti e 8 assist di Derrick Rose. Dopo due tempi supplementare i Brooklyn Nets superano gli Charlotte Hornets per 134-132 e si riavvicinano alla zona playoff. I 20 punti e 9 rimbalzi di Marc Gasol permettono ai Memphis Grizzlies di superare per 95-87 i Cleveland Cavaliers. Successo anche per Detroit, con i Pistons che si impongono sui Washington Wizards per 106-95 con un Blake Griffin da 23 punti.

Questi i risultati della notte Nba

Detroit Pistons - Washington Wizards 106-95 Orlando Magic - Phoenix Suns 120-122 d.t.s Atlanta Hawks - Indiana Pacers 121-129 Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 134-132 d.t.s Miami Heat - Toronto Raptors 104-106 Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 94-119 Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 95-87 Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 122-119 San Antonio Spurs - Denver Nuggets 111-103 Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 127-118