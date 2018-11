Svelato il nuovo GP del Vietnam: in calendario dal 2020

HANOU - La Formula 1 aggiunge un nuovo Gran Premio in Asia dopo quelli di Giappone, Cina e Singapore. Si tratta del Gp del Vietnam che si correrà nel mese di aprile del 2020 ad Hanoi, la capitale del Vietnam. Il circuito è lungo 5.565 km e prevede 22 curve. Si correrà nella parte occidentale della città, nelle vicinanze del My Dinh National Stadium.

ACCORDO PLURIENNALE - Nel comunicato di Liberty Media, la società proprietaria del circus, si parla di «accordo pluriennale» con l'organizzatore dell'evento Vingroup, anche se non si conosce ancora l'effettiva durata. «Siamo lieti di annunciare che Hanoi ospiterà un nuovo Gran Premio di Formula 1 - commenta il presidente della Formula 1, Chase Carey -. Da quando siamo stati coinvolti in questo sport, a partire dal 2017, abbiamo subito parlato di nuovi appuntamenti e città per allargare il fascino della F1. Il Gran Premio del Vietnam va esattamente in questa direzione. Siamo entusiasti di essere qui ad Hanoi, in una delle città più incredibili del mondo, con un grande futuro davanti. Non vedo l'ora che questa corsa diventi un appuntamento clou del calendario».