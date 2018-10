MILANO - Il derby contro l'Inter si avvicina e domenica sera (inizio ore 20:30) il Milan si gioca una bella fetta delle sue ambizioni stagionali, specialmente per quanto concerne quelle di campionato, se è vero che l'obiettivo dei rossoneri è quello di agguantare la qualificazione in Coppa dei Campioni dando filo da torcere alle prime (Juve esclusa), ovvero Napoli, Roma ed appunto Inter. I nerazzurri sono reduci da un bel filotto di vittorie consecutive fra serie A ed Europa, ma anche la squadra di Gennaro Gattuso non scherza coi successi in campionato contro Sassuolo e Chievo e quello in Coppa Uefa con l'Olympiakos Pireo. Il tecnico calabrese può contare su un gruppo solido, affamato e molto affiatato in campo, oltre ad avere due terzi del tridente offensivo (Suso-Higuain) che sono al momento due fra i calciatori più in forma del campionato.

Riscossa

E poi c'è il terzo elemento del trio di attaccanti rossonero, ovvero Hakan Calhanoglu, l'uomo forse più in ombra di questa prima parte di stagione nella formazione di Gattuso. Il numero 10 turco non è riuscito finora ad esprimersi secondo le sue caratteristiche: il fantasista ex Bayer Leverkusen incide poco durante le partite, non riesce ad utilizzare le sue armi migliori, come ad esempio il tiro in porta anche da distanze siderali, e spesso e volentieri (soprattutto nei secondi tempi) si estranea dalle gare, subendo l'inevitabile sostituzione a beneficio di Cutrone o del nuovo arrivo Castillejo. Sulle qualità di Calhanoglu nessuno nutre il minimo dubbio, Gattuso in primis, ma è evidente come il calciatore turco debba in fretta cambiare registro se non vuole ritrovarsi in discussione nel proseguimento della stagione rossonera. Quale opportunità più ghiotta di un derby per ricacciare in gola perplessità e critiche? Impossibile dire come finirà Inter-Milan, più facile pronosticare una rabbia agonistica ed un furore da parte di un giocatore che finora è sembrato sonnecchiare.