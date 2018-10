MILANO - Arrivato al Milan in estate fra lo stupore generale dopo una trattativa abbastanza veloce con il Chelsea, Tiemoué Bakayoko sta faticando non poco ad inserirsi nella formazione rossonera e a capire il calcio italiano. Il centrocampista francese, rivelazione europea due stagioni fa quando vestiva la maglia del Monaco, è incappato lo scorso anno in diverse difficoltà che ne hanno determinato prestazioni scadenti al debutto col Chelsea, a tal punto che il club londinese ha deciso di rimetterlo in gioco prestandolo al Milan che era alla ricerca di un elemento sulla mediana con le caratteristiche di Bakayoko. Lingua e paese nuovo, un calcio che non è ancora riuscito ad assimilare ed un futuro ora in forte dubbio, con i rossoneri che si interrogano già su come comportarsi col calciatore transalpino.

Ritorno al mittente?

Il Milan, infatti, sta valutando ogni ipotesi circa il futuro di Bakayoko. Leonardo, Maldini e Gattuso sono convinti di riuscire a recuperare il francese, soprattutto perchè il "bestione" ammirato appena due anni fa non può essersi improvvisamente immalinconito, coi movimenti rallentati e le movenze goffe. Gattuso ha intenzione di puntare ancora sul centrocampista, ma se da qui a gennaio Bakayoko continuerà a non dare garanzie, il Milan potrebbe decidere di impacchettarlo e rispedirlo a Londra con tanti saluti anche ai 35 milioni di euro che prevede il riscatto che la società milanista dovrebbe corrispondere al Chelsea. Difficile dire oggi cosa accadrà, ma il francese è sotto esame ed i prossimi tre mesi saranno decisivi per lui e per il suo futuro a Milanello.