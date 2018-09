SOCHI – Pole Position da record per Valtteri Bottas in un weekend fantastico per la Mercedes che si assicura tutta la prima fila. Ferrari sottotono, soprattutto nell’ultimo settore. Terzo Sebastian Vettel, appena dietro di lui il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen. Ecco i risultati delle qualifiche

1. V. BOTTAS, Mercedes, 1:31.387

2. L. HAMILTON, Mercedes, +0.145

3. S. VETTEL, Scuderia Ferrari, +0.556

4. K. RAIKKONEN, Scuderia Ferrari, +0.850

5. K. MAGNUSSEN, Haas F1 Team, +1.794

6. E. OCON, Racing Point Force India, +2.026

7. C. LECLERC, Alfa Romeo Sauber, +2.032

8. S. PEREZ, Racing Point Force India, +2.176

9. R. GROSJEAN, Haas F1 Team, +2.317

10. M. ERICSSON, Alfa Romeo Sauber, +3.809

PILOTI ESCLUSI AL TERMINE DEL Q2

11. M. VERSTAPPEN, Red Bull Racing, NO TIME

12. D. RICCIARDO, Red Bull Racing, NO TIME

13. P. GASLY, Scuderia Toro Rosso, NO TIME

14. C. SAINZ, Renault, NO TIME

15. N. HULKENBERG, Renault, NO TIME

PILOTI ESCLUSI AL TERMINE DEL Q1

16. B. HARTLEY, Scuderia Toro Rosso, 1:35.037

17. F. ALONSO, McLaren, +0.467

18. S. SIROTKIN, Williams Martini Racing, +0.575

19. S. VANDOORNE, McLaren, +0.940

20. L. STROLL, Williams Martini Racing, +1.400