MILANO - Fulmine a ciel sereno a Milanello. Alla vigilia della delicatissima sfida in programma domani al Castellani di Empoli contro la formazione guidata da mister Andreazzoli, un problema in più si è aggiunto ai tanti che già assillano Gattuso. Come confermato dallo stesso allenatore del Milan nella conferenza stampa di presentazione del match, Higuain è in dubbio per la trasferta toscana: «Ha il flessore che gli dà fastidio. Una vecchia cicatrice, lo valuteremo domani».

Considerando che l’unica alternativa reale nella rosa rossonera è Patrick Cutrone, abile e arruolato all’ultimo momento dopo un paio di settimane fermo ai box per un problema alla caviglia, è evidente che per il Milan potrebbe esserci più di un problemino lì davanti.

La speranza è che il Pipita recuperi in fretta. Intanto Gattuso l’ha convocato e quindi seguirà la squadra a Empoli, domani si deciderà chi sarà a guidare l’attacco rossonero contro gli azzurri di Andreazzoli. L'obiettivo dei tre punti resta vitale.