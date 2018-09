Milan: una grana da risolvere per scalare la classifica

MILANO - E’ un Milan parzialmente deluso quello che archivia il primo mese di campionato con 4 partite giocate (una da recuperare contro il Genoa il prossimo 31 ottobre), una sola vittoria (2-1 a San Siro contro la Roma), due pareggi (a Cagliari e con l’Atalanta) ed una sconfitta a Napoli all’esordio. Se l’obiettivo dei rossoneri è quello di centrare uno dei primi 4 posti della serie A, è evidente come la squadra di Gattuso debba cambiare marcia, più sotto l’aspetto mentale che tattico, perché a conti fatti la compagine milanista ha offerto un buon calcio, organizzato e propositivo, salvo poi farsi attanagliare da ansie e paure che hanno compromesso, ad esempio, le gare contro Napoli e Atalanta, dominate per metà. Tolta la Juventus e, con ogni probabilità anche i partenopei di Carlo Ancelotti, il Milan dovrà fare la corsa sulle due romane e sull’Inter per agguantare una delle posizioni che potrebbero riportarlo in Coppa dei Campioni dopo 5 anni.

Impenetrabilità

Un aspetto certamente da migliorare per Gattuso è quello delle reti subite, perché se è vero che per vincere basta fare un gol in più degli avversari, è altrettanto palese come nel campionato italiano registrare la difesa sia alla base per ottenere risultati di rilievo. A tal proposito, va detto che i rossoneri non chiudono una partita di serie A da imbattuti dallo scorso mese di aprile quando a San Siro bloccarono sullo 0-0 il Napoli nel giorno del miracoloso intervento di Gianluigi Donnarumma su Milik a tempo quasi scaduto. Gattuso deve ancora lanciare Mattia Caldara al fianco di capitan Romagnoli e aspetta di avere a disposizione (finalmente) Andrea Conti, ma è l’atteggiamento in fase di copertura a dover cambiare: la squadra dovrà migliorare i movimenti in fase di non possesso palla, gli attaccanti esterni dovranno sacrificarsi di più (soprattutto Suso) ed il centrocampo offrire quel filtro che finora si è visto a sprazzi. Il maggior inserimento in squadra di Bakayoko ed il miglioramento di tenuta di Biglia favoriranno l’intera squadra, alla ricerca di uno zero alla voce gol incassati da ormai 5 mesi.