MILANO - Lo 0-1 di sabato scorso a San Siro contro il derelitto Benevento ultimo in classifica è costato al Milan non soltanto la sesta posizione in campionato a beneficio dell'Atalanta, ma anche una perdita importante in mezzo al campo, ovvero Lucas Biglia, uscito infortunato nel corso del secondo tempo dopo uno scontro al limite dell'area che gli è valso un guaio non di poco conto alle vertebre e la sensazione immediata di uno stop lungo che gli facesse saltare non soltanto le ultime partite di campionato e la finale di Coppa Italia, ma anche la partecipazione ai mondiali con la nazionale argentina di cui è titolare inamovibile.

Grinta e volontà

Ma Biglia non ci sta a tirare i remi in barca prima del dovuto, sta già lavorando sodo per smaltire l'infortunio e tornare disponibile nel più breve tempo possibile, forse anche prima del termine della stagione in corso. A conferma di ciò ecco le parole dello stesso centrocampista, rilasciate nel corso di un'intervista all'emittente argentina Sportia: "I medici del Milan hanno capito subito cosa mi fosse accaduto - rivela Biglia - e mi hanno parlato di uno stop pari a 6 settimane, ma io punto a fare il massimo e a ridurre questi tempi. In fondo, il colpo che ho preso non è stato fortissimo anche se mi ha fatto molto male, ma il mio obiettivo è giocare le ultime due partite di campionato e possibilmente pure la finale di Coppa Italia a cui teniamo tantissimo; sto provando a farcela. Mondiali a rischio? No, ho già parlato con Sampaoli, per la rassegna mondiale ci sarò, ma spero anche per chiudere l'anno col Milan, so che i tempi sono stretti ma sono ottimista".