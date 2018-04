MILANO - Il Milan, oltre a dover far fronte ad una classifica tornata pericolosa dopo il sogno chiamato quarto posto, è costretto a fare i conti anche con le defezioni di giocatori importanti nelle ultime 8 partite della stagione, 7 in campionato dove c'è da difendere il sesto posto dagli assalti di Fiorentina, Atalanta e Sampdoria, più la finale di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 9 maggio. Domenica pomeriggio contro il Napoli a San Siro, ad esempio, Gennaro Gattuso dovrà inventarsi completamente la coppia centrale di difesa, perchè Bonucci è squalificato e Romagnoli infortunato; proprio le condizioni dell'ex difensore della Sampdoria preoccupano non poco l'intero ambiente milanista.

Speranze

Uscito nei primi minuti di Milan-Sassuolo, Romagnoli ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra e gli esami hanno evidenziato una lesione di lieve entità i cui tempi di recupero sono ancora piuttosto vaghi. Lo staff medico parla di 12 giorni di riposo, quindi nuovi esami e maggiori certezze sul ritorno in campo del calciatore che, inutile dirlo, è fondamentale nello scacchiere tattico del Milan, probabilmente ad oggi il miglior difensore centrale italiano e che con Bonucci ha formato una coppia solida ed affiatata. Al di là della gara col Napoli, Romagnoli salterà anche il successivo Torino-Milan di mercoledì prossimo e Milan-Benevento di sabato 21, quindi dopo gli esami il verdetto: Romagnoli potrebbe essere pronto per la convocazione in occasione di Bologna-Milan o più probabilmente per Milan-Verona, preludio alla finale di Coppa Italia di mercoledì 9 maggio, il vero, grande obiettivo del difensore rossonero, il traguardo per cui Romagnoli lotterà. Un Milan con la difesa titolare può affrontare la Juve con discrete ambizioni, mentre dover rinunciare a Romagnoli aumenterebbe i rischi per una retroguardia priva dell'elemento migliore della sua batteria. Poco meno di un mese per tornare in campo al meglio della condizione e con la voglia di strappare ai bianconeri quella coppa vista andar via appena due anni fa.