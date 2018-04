MILANO - Il Milan si appresta ad affrontare la sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli, contando la lista degli assenti (Bonucci squalificato, Romagnoli a rischio forfait per infortunio) e quella dei calciatori con le ruote più sgonfie del solito, da Bonaventura a Cutrone, da Suso a Kessie. Gennaro Gattuso sa che la partita contro i partenopei rappresenta l'ostacolo più duro di questo finale di campionato, ma è consapevole anche che i rossoneri non possono permettersi errori, perchè se è vero che la corsa al quarto posto sembra ormai un capitolo chiuso, quella per raggiungere la qualificazione in Coppa Uefa è più aperta che mai con Fiorentina, Atalanta e Sampdoria che sgommano e lampeggiano alle spalle del Milan per tentare un clamoroso sorpasso.

Mossa tattica

Uno dei calciatori milanisti meno in forma del momento è come detto lo spagnolo Suso, uno dei talenti migliori della squadra ma da almeno un mese in difficoltà con meno assist e meno reti rispetto alla prima parte di stagione quando dai suoi piedi nascevano la maggior parte delle azioni della formazione milanese. La partita contro il Napoli sembrerebbe la peggiore per rialzare il livello di prestazioni del numero 8 milanista, ma c'è un particolare che potrebbe capovolgere la situazione, perchè se il Milan si ritrova senza difesa centrale o comunque senza il 50% di essa, anche i partenopei non se la passano bene poichè avranno squalificato Mario Rui, ovvero l'unico terzino sinistro di un certo spessore rimasto a Maurizio Sarri, visto l'infortunio di Ghoulam e la poca affidabilità di Milic, arrivato a gennaio ma mai impiegato dal tecnico toscano. Sulla fascia sinistra, così, Sarri sarà costretto a far giocare l'usurato Maggio, adattato peraltro a giocare sul lato mancino, dando così l'opportunità a Suso di spingere con costanza su quel settore di campo, puntando a non finire il terzino napoletano e facendo piovere cross, spioventi e tiri verso la porta del futuro portiere milanista Reina. In una gara complicata come quella col Napoli, del resto, il Milan dovrà sfruttare ogni minima defezione ed incertezza della squadra seconda in classifica.