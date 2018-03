MILANO - Pepe Reina è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan a partire dal prossimo 1 luglio. Che l’affare fosse molto più che possibile lo si era capito da un mese circa, grazie al mancato rinnovo del portiere spagnolo con il Napoli e all’esigenza dei rossoneri di acquistare un valido rinforzo tra i pali che avesse esperienza e doti tecniche e che non costasse molto. Reina arriverà a parametro zero assicurando forza, esperienza, temperamento e poche velleità di titolarità, ma potendo diventare una validissima a Donnarumma, motivo per il quale l’arrivo del portiere iberico non è da considerarsi uno spettro per i tifosi milanisti, convinti che Reina prenda il posto del diciannovenne campano.

Trattativa aperta

No, Reina arriverà a prescindere dalle bizze di Raiola verso il Milan e a prescindere dalle decisioni della società rossonera e di Donnarumma stesso. Reina, 36 anni a luglio, sa che nel Milan 2018-2019 sarà il secondo portiere, ma anche un possibile uomo spogliatoio grazie al suo carisma, maturato negli anni a Liverpool e a Napoli. A proposito del club partenopeo, giorni fa Massimiliano Mirabelli aveva ammesso che il Milan potesse essere interessato a Reina ma che quando fosse arrivato il momento di imbastire una trattativa, lo avrebbe fatto contattando prima il Napoli. Ebbene, la richiesta sta per arrivare: nei prossimi giorni, la dirigenza milanista chiederà a quella napoletana il permesso per poter parlare con Reina e col suo entourage, primo e forse unico passo per definire il passaggio del portiere spagnolo in rossonero, con la sensazione che convincere il calciatore sia solamente una pura formalità.