Stracittadina inglese per Ancelotti

LONDRA - C'è l'Inghilterra nel futuro di Carlo Ancelotti che ha già conosciuto la Premier League vincendo alla guida del Chelsea. Dopo la fine dell'avventura al Bayern Monaco, l'ex allenatore del Milan è rimasto disoccupato in attesa di trovare una nuova sistemazione; dopo essere stato (per breve tempo) in lizza per guidare la nazionale italiana dopo la mancata qualificazione ai mondiali e il siluramento di Ventura, il tecnico emiliano ha chiuso le porte di Coverciano affermando di voler proseguire ad allenare una squadra di club prima di provare l'esperienza con una rappresentativa nazionale.

Derby di Londra

La Premier League è la meta che Ancelotti ha scelto come nuova destinazione e diverse squadre hanno già iniziato ad interessarsi ad uno degli allenatori migliori del mondo; Liverpool e Tottenham ci avevano fatto un pensiero nel momento in cui si sono rese conto di correre il rischio di perdere Klopp e Pochettino, ma si sono ritrovate nettamente indietro rispetto a Chelsea ed Arsenal che offrono all'allenatore italiano più garanzie; i blues, già guidati da Ancelotti, si separeranno da Antonio Conte e potrebbero continuare il percorso italiano con un tecnico amato dai tifosi e che conosce già l'ambiente. Dall'altra parte di Londra, poi, c'è l'Arsenal che dopo 21 anni si prepara a salutare Arsene Wenger e che, presentando una guida forte e sicura come Ancelotti, darebbe dimostrazione di forza facendo pesare meno l'addio di un tecnico ormai radicato nel quartier generale dei Gunners. Partita ristretta a due per accaparrarsi Ancelotti che, come andrà andrà, può già iniziare a prenotare una casa a Londra.