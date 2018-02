ROMA - Senza Cutrone non so stare. Sembra essere diventato questo il ritornello preferito da mister Gattuso. Per quanto continui a criticarlo pubblicamente e a pungolarlo per garantirgli una crescita costante, poi alla fine è sempre lui il preferito tra i tre centravanti in forza al Milan. E così anche stasera a Roma contro la Lazio, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, toccherà di nuovo al baby centravanti cresciuto nel vivaio del Vismara guidare l’attacco rossonero per tentare di conquistare l’ambitissima finale di fine maggio. A restare fuori, oltre al sempre più oggetto misterioso Andrè Silva, toccherà ancora una volta a Nikola Kalinic, indicato alla vigilia come possibile titolare da tutti gli organi di informazione e invece tenuto ancora prudenzialmente a riposo.

Kalinic in panchina

La ragione infatti va ricercata nelle ancora non perfette condizioni fisiche del croato, reduce da un infortunio e quindi non al 100%. Un rischio che Gattuso ha preferito non correre anche tenuto conto del tour de force che il Milan ha appena iniziato e che nei prossimi giorni vedrà ancora impegnati i rossoneri ogni tre giorni contro Inter, Arsenal, Genoa, ancora Arsenal, quindi Chievo e Juventus.

Contro la Lazio quindi scenderanno gli stessi undici che hanno calcato il prato dell’Olimpico tre giorni fa al cospetto della Roma: Donnarumma in porta; Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodríguez a comporre la linea difensiva; Kessie, Biglia e Bonaventura in mezzo al campo; Suso, Cutrone e Çalhanoglu in attacco.

Per quanto riguarda le scelte di Simone Inzaghi invece nessuna novità rispetto alla formazione annunciata: Strakosha tra i pali; Caceres, de Vrij, Radu in difesa; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic a metà campo; Luis Alberto e Immobile di punta.

Calcio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45