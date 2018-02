Andrea Conti fa sorridere il Milan

MILANO - Finalmente un sorriso vero in casa Milan. Uno di quelli aperti, autentici, di cuore. La notizia di giornata è che Andrea Conti, lo sfortunatissimo terzino destro rossonero giunto in estate dall’Atalanta per la ferma volontà sia del ragazzo che della dirigenza milanista di condurre in porto l’affare e vittima di un gravissimo infortunio proprio all’alba della sua prima stagione con la maglia del diavolo, è tornato a lavorare con il resto della squadra. Ma non solo per la parte iniziale, quella del riscaldamento: ieri, nell’allenamento di rifinitura del Milan in vista del match che i rossoneri disputeranno questa sera a San Siro contro il Ludogorets, in palio gli ottavi di finale di Europa League, l’esterno di Lecco ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Niente fretta

Attenzione, nessuno a Milanello ha voglia di affrettare i tempi. Troppo nitidi i ricordi di quanto accaduto a Napoli appena poche settimane fa, quando Faouzi Ghoulam ha subito una gravissima ricaduta dopo un infortunio simile a quello occorso a Conti. Il recupero del classe 1994 del Milan procede a gonfie vele ma proprio per questo non è il caso di azzardare manovre pericolose o forzare con i tempi di recupero. È probabile che per vedere il terzino azzurro in una gara ufficiale ci vorrà ancora un mesetto, ma una cosa è certa: Conti è perfettamente guarito e da marzo in poi Rino Gattuso potrà contare su una freccia in più al proprio arco. E che freccia!