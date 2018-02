Milan: Mirabelli svela il futuro di Gattuso e Andrè Silva

MILANO - «Mi piace tutto e tanto. Lavora tantissimo, ha una capacità di entrare nel gruppo da grande allenatore. Gattuso è un grande allenatore, mi auguro possa restare qui 10 anni». Con queste parole il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, a margine dell'evento "Premio Amico dei Bambini...Un Esempio per loro», ha parlato dell’avvicendamento sulla panchina rossonera e di tutti i risvolti tecnici e umani. «Conosco Rino - ancora il dirigente calabrese -, siamo convinti del suo lavoro. Oltre a essere un grande uomo è anche un grande allenatore. Non è' solo grinta, ne sentiremo parlare nei prossimi anni. È vero che il suo arrivo in prima squadra è stato difficile, ricordo tutte le perplessità dei primi giorni. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma credo che stiano diventando una squadra. Rino ha ricompattato l'ambiente in modo straordinario. Ha poca esperienza come allenatore, ma ha dimostrato di essere nato già grande».

Problemi di gol

C’è ancora qualche problemino da risolvere, soprattutto in zona gol, e di questo anche Massimiliano Mirabelli è perfettamente consapevole: «Si, in effetti facciamo poche reti, ma siamo una delle squadre che calcia di più in porta. E per quanto riguarda i singoli, Kalinic si sta riprendendo bene e Cutrone è una bellissima sorpresa a cui non dobbiamo dare troppe responsabilità. Certo, c’è anche André Silva che non sta ancora dando quello che ci aspettavamo, ma siamo sicuri di avere in mano un attaccante con un grande futuro. Dobbiamo dargli il tempo necessario per farlo esprimere al meglio, presto sarà uno tra i migliori attaccanti al mondo».