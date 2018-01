Champions per nazioni: l’Italia nel girone di Ronaldo e Lewandowsky

MILANO - Con i sorteggi effettuati poco fa a Losanna ha preso ufficialmente il via la Uefa Nations League 2019, nuova competizione continentale definita la Champions per nazioni. 55 squadre divise in 4 serie (A,B,C e D) formate a loro volta da 4 gruppi. L’Italia, che ricordiamo attende ancora la nomina del nuovo presidente federale e di conseguenza del ct, è capitata nel girone 3 della serie A e dovrà affrontare la Polonia di Cristiano Ronaldo e Andrè Silva e la Polonia di Robert Lewandowsky.

Sempre in serie A, da segnalare il girone 1, il più hot dell’intera Uefa Nations League, che vedrà di fronte Germania, Francia e Olanda. Il girone 2 è composto da Belgio, Svizzera e Islanda, mentre nel raggruppamento 3 alla Spagna sono toccate Inghilterra e Croazia.

Il regolamento Uefa prevede che le vincitrici dei quattro gironi debbano sfidarsi in una Final Four nell’estate del 2019 che assegnerà il trofeo, mentre per quanto riguarda le ultime quattro dei vari gironi è prevista la retrocessione nella lega B.

Lega A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania

Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio

Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo

Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia

Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia

Gruppo 3: Irlanda del Nord, Bosnia, Austria

Gruppo 4: Danimarca, Irlanda, Galles

Lega C

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia

Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia e Ungheria

Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia e Slovenia

Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia e Romania

Lega D

Gruppo 1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

Gruppo 2 San Marino, Moldavia, Lussemburgo, Bielorussia

Gruppo 3 Malta, Kossovo, Isole Faroer, Azerbaigian

Gruppo 4 Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, Macedonia

Il calendario prevede i seguenti appuntamenti: 1ª Giornata: 6-8 settembre 2018, 2ª Giornata: 9-11 settembre 2018, 3ª Giornata: 11-13 ottobre 2018, 4ª Giornata: 14-16 ottobre 2018, 5ª Giornata: 15 -17 novembre 2018, 6ª Giornata: 18-20 novembre 2018. Finali: 5-9 giugno 2019