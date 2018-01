Milan: Zanellato in uscita, due squadre interessate

MILANO - Il Milan inizia a sfoltire il proprio organico col mercato invernale in piena azione. I rossoneri devono sistemare diversi esuberi, calciatori inutilizzati ed ormai fuori dal progetto tecnico di Gattuso (Josè Mauri, Paletta e Gustavo Gomez), oltre a qualche giovanotto inserito in prima squadra ma che avrebbe bisogno di trovare spazio e continuità per non disperdere il proprio talento ed iniziare a fare i conti col calcio vero e con gli impegni costanti.

Prestito

E' il caso, ad esempio, di Niccolò Zanellato, centrocampista del vivaio milanista ma già impiegato saltuariamente coi grandi in partite di Coppa Uefa senza importanza. Il calciatore è richiestissimo dal Bari che ne vorrebbe fare un perno del suo centrocampo per la seconda parte di stagione che vede i pugliesi impegnati nella lotta promozione e con un tecnico come Fabio Grosso, attento alle giovani promesse del calcio italiano. Ma nelle ultime ore il Milan ha proposto Zanellato al Genoa, coi liguri ancora interessati a Locatelli, calciatore che i rossoneri non hanno intenzione di cedere, e che potrebbero però accettare anche il prestito del giovanissimo talento milanista, lanciandolo in serie A in una formazione da combattimento come quella genoana.