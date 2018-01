Milan: tutti gli impegni di febbraio e marzo

MILANO - La Lega di serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei mesi di febbraio e marzo, nonchè gli orari delle semifinali di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus e fra Lazio e Milan. Proprio i rossoneri sono attesi da 8 settimane di fuoco con impegni in campionato, Coppa Uefa e Coppa Italia per rendere ancora viva una stagione che fino ad un mese fa sembrava ormai naufragata e che potrebbe invece ancora riservare qualche bella sorpresa agli uomini di Gennaro Gattuso.

Appuntamenti

Milan che alla ripresa del campionato sarà ospite del Cagliari (domenica 21 gennaio alle ore 18), prima del doppio impegno con la Lazio, prima domenica 28 gennaio sempre alle ore 18, quindi mercoledì 31 alle 20:45 in Coppa Italia e sempre a San Siro. Febbraio si aprirà con una tripla trasferta per i rossoneri: domenica 4 alle ore 15 a Udine, sabato 10 (sempre alle 3 di pomeriggio) a Ferrara contro la Spal, quindi giovedì 15 l'andata dei sedicesimi di Coppa Uefa in Bulgaria col Ludogorets alle 19. Domenica 18 febbraio alle 20:45 sarà di scena Milan-Sampdoria, il giovedì successivo (inzio ore 21:05) il ritorno di coppa con il Ludogorets, quindi la doppia trasferta romana, sempre alle 20.45: domenica 25 Roma-Milan, mercoledì 28 Lazio-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Marzo comincerà per la squadra di Gattuso col derby contro l'Inter, domenica 4 alle 20:45, quindi, una settimana più tardi, la trasferta in casa del Genoa (inizio ore 15) e la sfida di San Siro col Chievo domenica 18, ancora alle 15.