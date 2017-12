Silenzio, parla Gigio: «Sono tifoso del Milan e ho un sogno…»

MILANO - Aspettavano tutti una presa di posizione forte da parte di Gianluigi Donnarumma dopo la tempesta di polemiche che si è abbattuta su di lui e sul Milan a seguito delle indiscrezioni apparse sui giornali nella giornata di ieri, secondo cui il suo procuratore sarebbe pronto ad un’azione legale per l’annullamento del contratto, la cui firma - sempre secondo Raiola - sarebbe stata ottenuta con un vizio di forma.

Ebbene, il chiarimento tanto atteso da parte del giovane portiere rossonero ancora non è arrivato, ma Gigio non ha voluto saltare per nulla al mondo l’appuntamento annuale con la festa di Natale del settore giovanile del Milan.

Sogno di fare gol

Selfie, autografi, baci e abbracci, a conferma del fatto che la popolarità del giovane fenomeno rossonero è tutt’altro che in calo. Poi anche qualche domanda e l’occasione per Gigio Donnarumma di ammettere per l’ennesima volta qual è la sua reale fede calcistico: «Sono un tifoso del Milan e infatti il mio idolo è sempre stato Christian Abbiati». Dopo aver fatto a tutti i giovani rossoneri gli auguri di Natale ha confessato il suo grande sogno: «Un gol come quello che mi ha fatto Brignoli. Domenica scorso mi è toccato prenderlo, la prossima volta spero di essere io a farlo».