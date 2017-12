Giù le mani dal Milan, basta scherzare con la storia

MILANO - «Stanchi delle solite prese in giro? Niente paura, tifosi rossoneri, al Milan hanno pensato a tutto. Con la partecipazione straordinaria del Benevento calcio, ecco l’ultima beffa grazie alla quale essere derisi e perculati per il prossimo quinquennio: il primo punto lasciato ad una squadra ancora a 0 dopo 14 turni, per giunta con un gol al 95’ segnato di testa dal portiere. Perchè al Milan le cose si fanno per bene!»

Sembra il testo di una pubblicità progresso, di quelle organizzate da qualche ministero per la salute pubblica o il risparmio energetico. E invece si tratta solo della disarmante e autoironica analisi a tinte rossonera apparsa sul web al termine del pirotecnico pareggio sigillato dal gol di Brignoli tra Benevento e Milan.

-18 dalla vetta

A sublimare uno dei momenti più angoscianti dell’ultracentenaria storia rossonera, ieri ha contribuito anche tutto ciò che è avvenuto a San Siro, abitualmente casa del Milan, ma anche dei coinquilini nerazzurri. Ebbene, gli uomini di Spalletti, non solo hanno seppellito di reti il malcapitato Chievo issandosi al primo posto della classifica a + 18 da dirimpettai di Naviglio, ma hanno anche riso di scherno alle notizie provenienti dal Vigorito.

La risata di Perisic

Quella di Ivan Perisic che ride di gusto mimando il 2-2 che si era appena concretizzato a Benevento, mentre l’intero stadio San Siro esplode di gioia, è l’immagine che Rino Gattuso dovrà stampare e attaccare ad ogni angolo del centro sportivo di Carnago. Negli spogliatoi, nelle camere, nel ristorante, nella sala del camino, sui campi da gioco, in palestra, ovunque a Milanello i calciatori rossoneri dovranno avere davanti quella risata di scherno dell’attaccante dell’Inter, a imperituro memento di quello che sta accadendo in questa nefasta e scombiccherata stagione.

Se esiste anche una sola possibilità di risalire la china, è dall’orgoglio rossonero che occorre ripartire. Che sia chiaro per tutti.