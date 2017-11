Coppa Italia: vacanze di Natale con possibile derby

MILANO - La grande novità della stagione è che quest’anno, seguendo l’esempio di quanto avviene in Premier League, si giocherà anche in serie A durante le vacanze di Natale. Una curiosità che terrà indubbiamente desta l’attenzione dei tifosi in un periodo in cui abitualmente sono costretti a fare a meno di calcio.

Per quanto riguarda il campionato, la Lega serie A ha ufficializzato le date della 18^ giornata, nella quale spiccano i posticipi Milan-Atalanta, sabato 23 alle 18.00, e Juventus-Roma, sempre sabato 23 ma alle 20.45.

Mezzogiorno di fuoco

Mezzogiorno di fuoco per i rossoneri nella giornata successiva, la numero 19, che vedrà impegnati i ragazzi di Montella in uno stuzzicante lunch match al Franchi contro la Fiorentina di Pioli. Appuntamento il 30 dicembre alle ore 12.30.

Particolarmente interessante però quello che potrebbe accadere tra questi due turni di campionato. Se il Milan dovesse superare la vincente di Chievo Verona ed Hellas e l’Inter riuscisse a sconfiggere il Cagliari (nettamente favorito sul Pordenone), assisteremo ad un fantastico derby per i quarti di finale di Coppa Italia. Il gran giorno è fissato per mercoledì 27 dicembre.

Quarti di nobiltà

Altrettanto ricco di significati un altro quarto di finale che potrebbe materializzarsi se la Roma battesse agli ottavi la vincente tra Torino e Carpi, e la Juventus superasse la vincente tra Genoa e Carpi. Le squadre di Allegri e Di Francesco si troverebbero di fronte però la settimana successiva, quindi già nel 2018. Appuntamento mercoledì 3 gennaio.