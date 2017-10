Milan-Conte, primo ostacolo

MILANO - Che Antonio Conte sia l’obiettivo numero uno per la panchina del Milan della stagione 2018-2019 è ormai assodato e, smentite di rito e di circostanza a parte, Marco Fassone sta già alacremente lavorando sottotraccia per portare il tecnico a Milanello il prossimo giugno, facendo leva sulla grande voglia dell’allenatore salentino di tornare a misurarsi con la serie A e sulle rinnovate ambizioni del nuovo Milan che, dopo questa annata di transizione, punta a vincere già dall’anno venturo. Fassone ci crede, vuole a tutti i costi arrivare a Conte e proverà ogni mossa possibile per riuscirci, ma attenzione agli ostacoli perché se è vero che il tecnico attualmente al Chelsea non vede l’ora di rientrare in Italia e battagliare con la sua ex Juventus, ormai sua nemica giurata, è altrettanto evidente come qualora Conte lasciasse l’Inghilterra, la fila alla sua porta sarebbe alquanto lunga ed il Milan dovrebbe giocare ancora meglio le proprie carte a disposizione.

Insidie

Sull’ex commissario tecnico della Nazionale, infatti, è già partito il forte interesse del Paris Saint Germain che probabilmente a fine anno congederà Unai Emery e che vede nell’allenatore leccese il profilo ideale per mantenere ambizioni e traguardi di altissimo livello, oltre a poter accontentare il tecnico sia al livello economico e sia in sede di calciomercato. Il vantaggio del Milan è quello di essere l’unica società italiana a poter avere la panchina libera a giugno, consentendo a Conte di riabbracciare la serie A come vorrebbe, mentre lo svantaggio potrebbe essere il mancato accesso alla Coppa dei Campioni (se i rossoneri non arriveranno fra le prime 4 in campionato o non vinceranno la Coppa Uefa) e la disponibilità economica ridotta rispetto al Paris Saint Germain. Conte-Milan, un matrimonio che sembrano volere tutte le parti, ma che potrebbe non essere così scontato come sembra.