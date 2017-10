Condò: “Ecco perché il Milan non esonera Montella”

MILANO - Il Milan contro il Genoa non va oltre lo 0-0 rimanendo lontanissimo dal vertice e non consolidando affatto né la propria posizione in classifica e né quella del proprio allenatore, tuttora sotto esame e per il quale le sfide ravvicinate contro Chievo e Juventus potrebbero risultare determinanti in un senso o nell’altro. Vincenzo Montella è infatti sempre più in difficoltà, come dimostra anche la sfuriata televisiva per l’utilizzo (peraltro impeccabile) del VAR e per gli episodi a suo dire contrari al Milan, e la sua permanenza sulla panchina milanista è sempre più a rischio. Paolo Condò, noto giornalista e commentatore televisivo per Sky Sport, dice la sua circa il possibile cambio di allenatore che la società rossonera allontana con fermezza nonostante l’andamento lentissimo della formazione allenata dal tecnico campano: «Il Milan pensa seriamente di avvicendare il tecnico - afferma il cronista - me deve riflettere bene su cosa fare perché l’obiettivo reale e certo di Marco Fassone è quello di prendere Conte a giugno, è la prima ed unica scelta del club per l’anno prossimo, i rossoneri faranno di tutto per portare in panchina l’ex juventino, motivo per il quale esonerare adesso Montella costringerebbe i dirigenti a chiamare un allenatore ad interim, quindi o si affidano alla soluzione interna Gattuso, oppure devono chiamare uno fra Paulo Sousa, Mazzarri e Prandelli, ai quali però dovrebbero proporre un contratto di soli 7-8 mesi e che questi tecnici potrebbero non accettare. Pertanto il Milan riflette su Montella, ma anche sulla difficoltà di reperire un allenatore traghettatore in attesa di convincere Conte a tornare in Italia». Avanti con Montella, dunque, ma con sempre meno convinzione.