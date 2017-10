L’Under 21 regala 3 sorrisi al Milan

MILANO - C’è Patrick Cutrone che non sbaglia un colpo, ma l’Under 21 di Gigi Di Biagio non è solo gol. Se è vero che il centravanti rossonero, giovanissimo e prolifico bomber classe ’98, è arrivato già alla sua quarta segnatura in 4 match disputati in azzurro, a far sorridere lo staff tecnico rossonero sono soprattutto le prestazioni di due altri calciatori del Milan, ancora una volta titolari con la selezione giovanile italiana e testimoni di un percorso di crescita continua che non accenna a perdere di intensità.

Gol e assist

Da una parte Davide Calabria, ancora una volta protagonista di una prestazione tutta strappi e cross al centro di pregevole fattura, compreso il pallone messo in mezzo dalla destra per la sponda di Cutrone in occasione della prima segnatura dell’Italia ad opera di Perugini; dall’altra Manuel Locatelli, maestro indiscusso di geometria applicata al calcio, autore di un lancio illuminante da cui poi è nato il terzo gol azzurro siglato da Bonazzoli.

Al termine di questa nuova gita in azzurro mister Montella potrà riabbracciare i suoi tre gioiellini, consapevole di poter fare pienamente affidamento su di loro, anche nei momenti caldi di campionato e Europa League.

Doppietta Gabbia

Ma per il tecnico rossonero le notizie rassicuranti arrivano anche dalla Svezia, dove la Nazionale Under 19, dopo aver sconfitto la Moldavia e l'Estonia ha sconfitto anche i padroni di casa per 3-2, chiudendo al primo posto il Main Round di qualificazione all'Europeo di categoria. Protagonista assoluto del match un altro giovanissimo talento milanista, Matteo Gabbia, autore di una splendida doppietta, a conferma delle ottime indicazione offerte dal classe '99 nel suo percorso di crescita a Milanello.