Da Milan-Lazio a Lazio-Milan: un tabù da sfatare

MILANO - Il Milan 2017-2018 è ambizioso e tecnicamente rinforzato, una squadra che punta a conquistare le prime posizioni in serie A e ad arrivare in fondo sia in Coppa Uefa che in Coppa Italia. E’ soprattutto il campionato e il ritorno dopo quattro anni in Coppa dei Campioni il grande obiettivo della formazione di Vincenzo Montella, chiamata a classificarsi fra le prime 4 del torneo per rientrare delle spese effettuate in estate e non essere costretta il prossimo giugno a sacrificare (almeno) un pezzo pregiato del proprio organico. E poi c’è quel dato statistico che stuzzica un Milan finalmente competitivo: sono infatti 11 anni che i rossoneri non riescono a vincere le prime tre partite da campionato, un record negativo che per i nostalgici del vecchio grande Milan sembra un cazzotto in un occhio.

Corsi e ricorsi

Stavolta le possibilità esistono perché la squadra di Montella è forte ed ha entusiasmo, anche se la gara di domenica pomeriggio contro la Lazio è assai complessa ma, dopo i successi contro Crotone e Cagliari, i rossoneri puntano al bottino pieno pure a Roma ritrovando quei 9 punti nei primi 3 turni che mancano dalla stagione 2006-2007 quando fu proprio la Lazio a far aprire all’allora compagine di Ancelotti la serie positiva: Milan-Lazio 2-1 alla prima giornata (rete addirittura dell’oggetto misterioso Ricardo Oliveira), Parma-Milan 0-2 alla seconda e Milan-Ascoli 1-0 alla terza sono ad oggi gli ultimi tre acuti consecutivi del Milan ad inizio campionato. Quella volta, poi, i rossoneri non ebbero neanche la soddisfazione di vedersi al comando della classifica poiché partiti con 8 punti di penalizzazione, strascico della burrascosa estate di Moggiopoli. Stavolta, eventualmente, sarebbe tutto molto diverso.