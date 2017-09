Banca Ifis: «Ecco il perchè delle fideiussioni al Milan»

MILANO - A cavallo tra luglio e agosto si è fatto un gran parlare delle famose fideiussoni non depositate e che avrebbero potuto mettere a rischio il doppio acquisto da parte del Milan di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci. Poi tutto rientrò grazie all’intervento della Banca Ifis che oggi, a distanza di circa un mese, svela il perchè di quella mossa: «Difficile spiegare il perchè noi abbiamo rilasciato al club rossonero le famose fideiussioni e altre banche no - le parole dell’amministratore delegato di Banca Ifis, Giovanni Bossi, a margine della quarantatreesima edizione del Workshop Ambrosetti di Cernobbio-. In una operazione di questo tipo è centrale prendere rischi in maniera consapevole e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo guardato tutta l’operazione e abbiamo deciso che ci stava perfettamente».

Normale amministrazione

«Per noi si è trattato di normale amministrazione - ha spiegato ancora Bossi a it.businessinsider.com -. Abbiamo chiuso in tempi stretti, visto che in questi casi la rapidità premia. Non è stata una cifra enorme e in ogni caso noi da quasi venti anni lavoriamo con le squadre di calcio di serie A e B. È un filone di cui ci siamo sempre occupati: ogni anni finanziamo e/o garantiamo fino a sei club e non per 500 mila euro ma per importi ben maggiori. Sappiamo fare le nostre valutazioni e lo abbiamo fatto anche nel caso di Bonucci e Biglia. Il nostro costo del rischio di credito è tra i più bassi del sistema mentre la qualità del credito è tra le più alte. Se è stata una passeggiata? A parte il fatto che il dirigente che le ha firmate è un interista direi decisamente di si».