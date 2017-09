US Open, Fognini espulso per condotta antisportiva

NEW YORK - Fabio Fognini espulso dagli Us Open. Il tennista ligure ha pagato per il suo comportamento, in particolar modo per gli insulti sessisti rivolti (in italiano) alla giudice di sedia svedese Engzell - durante il match del primo turno degli Us Open contro Stefano Travaglia 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-0. A Fognini, che inizialmente era stato multato di 24mila dollari per tre violazioni del codice Q (cioè generica condotta antisportiva), gli è stato contestato anche il codice J (oscenità udibili), che gli è costato l'allontanamento dal torneo: era ancora in corsa nel doppio (terzo turno) insieme a Bolelli. Perde anche tutto il montepremi, 72.000 dollari (50.000 in singolare, 22.000 in doppio).

SOTTO INDAGINE - Tra l'altro, come si legge in un comunicato del torneo, Fognini è ancora sotto indagine e a questo punto potrebbe ricevere una sospensione anche da futuri eventi Itf (Slam e Coppa Davis): «Applicando il codice di condotta del Grande Slam, Fabio Fognini con la presente è provvisoriamente sospeso da ogni ulteriore partecipazione agli Us Open, essendo pendente una decisione finale se è stata commessa un'infrazione grave durante il primo turno del singolare. La sospensione provvisoria ha effetto immediato e, di conseguenza, Fognini è stato cancellato dal prossimo match di doppio. Non ci saranno ulteriori commenti fino a quando il processo si sarà concluso».

INCHIESTA FIT - Dopo l'espulsione dagli Us Open e la multa dagli organizzatori americani, per Fabio Fognini arriva anche l'inchiesta della Procura federale della Fit, la federtennis italiana, per gli insulti sessisti a una giudice di linea durante il primo turno del torneo di New York. Fognini sarà ascoltato nelle prossime settimane sull'episodio che ha spinto i giudici di Flushing Meadows a sospenderlo, escludendolo dunque dal doppio nel quale era ancora impegnato.

NADAL AI QUARTI - Rafa Nadal accede ai quarti di finale degli Us Open. Il tennista spagono ha battuto l'argentino Mayer per 3 set ad 1. Parte male Nadal che perde al tie-break il primo 7-6(3), per poi vincere il secondo 6-3 e il terzo 6-1. Nel quarto soffre un po' di più ma alla fine la spunta sul 6-4. Anche David Goffin si qualifica per gli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista belga, testa di serie numero 9, ha superato al terzo turno il francese Gael Monfils, 18esima forza del seeding, ritiratosi sul 7-5 5-1 per il suo avversario.