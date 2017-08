Sheva ingrato spara a zero sul nuovo Milan: «Confusionari»

MILANO - Chi l’avrebbe mai detto. Per chi ricorda il timido e riservato Andriy Shevchenko ai tempi della sua militanza da calciatore nel Milan risulta oggettivamente difficile credere a quanto riporta quest’oggi il portale football.ua. Interpellato a proposito della sontuosa campagna acquisti della sua ex squadra, l’attuale ct dell’Ucraina non ha lesinato critiche e analisi taglienti, tanto da insinuare il sospetto che le sue parole possano essere state quanto meno travisate: «Non so cosa aspettarmi - le parole di Sheva -. Ci sono due modi diversi per ottenere risultati, il modo programmato e il modo improvvisato. A mio parere al Milan non esiste un piano stabilito, sono solo azioni confusionarie».

La mia squadra

E ancora: «Il mister Vincenzo Montella aveva una certa visione e strategia, ma in questo lasso di tempo avrebbero dovuto muoversi più velocemente (più velocemente di così? ndr.). Poi ci sono così tanti nuovi giocatori. Acquistano un calciatore per una certa posizione e un mese dopo qualcuno ne arriva un altro nello stesso ruolo. Queste sono decisioni improvvisate. Non posso sapere cosa diventeranno. Tuttavia auguro al club tutto il meglio, perché lo considero la mia squadra».