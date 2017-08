Milan, allenamento a San Siro: fuori Bacca, Sosa e Paletta

MILANO - A questo punto il messaggio per i tre prossimi partenti dovrebbe essere piuttosto chiaro: al Milan non c’è più spazio per Carlos Bacca, Josè Sosa e Gabriel Paletta. I due argentini e il colombiano sembrano tutti più o meno aggrappati all’armadietto di Milanello e fermamente intenzionati a rifiutare qualsiasi possibile offerta proveniente dall’esterno.

L’attaccante aspetta che il Milan accetti la richiesta di prestito gratuito messa sul piatto sia dal Marsiglia che dal Siviglia; il difensore continua a temporeggiare in attesa di scegliere tra Torino, Fiorentina e Genoa, forse speranzoso che possa accadere qualcosa da qui a breve; per il Principito è tornato a farsi sotto l’Antalyaspor, ma Sosa continua a nicchiare.

Messaggio chiaro

Adesso però è arrivato il momento di mettere fine a questa resistenza ad oltranza anche perchè Vincenzo Montella sembra piuttosto fermo sulle sue posizione. Tra i rossoneri impegnati nell’allenamento di oggi pomeriggio a San Siro, in preparazione al match di ritorno contro il Craiova per i preliminari di Europa League in programma giovedì alle 20.45, mancavano i tre reprobi, lasciati volutamente a casa dall’allenatore rossonero. Un ulteriore messaggio da cogliere in fretta, anche perchè l’alternativa è passare un’intera stagione a guardare giocare gli altri. Non proprio il massimo nell’anno che ci porterà al Mondiale in Russia.