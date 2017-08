Milan, il coro è unanime: ridateci Ibrahimovic

MILANO - Zlatan Ibrahimovic continua a riscuotere nei tifosi del Milan un’approvazione ed un amore incontrastati, nonostante il suo grave infortunio che lo rende a tutt’oggi convalescente e nonostante quella carta d’identità che il prossimo 3 ottobre porterà a 36 anni l’età del fuoriclasse scandinavo. E’ bastata una voce di mercato della redazione sportiva di Mediaset («Ibrahimovic si è proposto al Milan») per riaccendere l’entusiasmo del popolo milanista, orfano di Ibrahimovic dal 2012 e da una cessione ancora non digerita e metabolizzata dai sostenitori rossoneri e dalla quale sono cominciati i guai di un Milan che ha lentamente e progressivamente perso fascino in Italia e in Europa.

Anche Ibrahimovic è rimasto parecchio legato al Milan, l’unica squadra da cui è stato costretto ad andare via e che non abbia lasciato volontariamente. Tornare a Milano sarebbe per lui la chiusura naturale di un cerchio, la fine di un’esperienza che sarebbe potuta proseguire se Silvio Berlusconi nel 2012 non avesse deciso di distruggere la fantastica creatura da lui stesso ideata nel 1986. E così, pazienza se lo svedese vada per i 36 anni, anche perché ancora oggi è un calciatore in grado di fare la differenza, specialmente in un campionato mediocre come quello italiano, e perché a fronte di un ingaggio di 7 milioni di euro annui arriverebbe da svincolato, garantendo esperienza, tecnica e carisma. L’idea del doppio arrivo in attacco (Kalinic-Ibrahimovic) prende sempre più corpo nell’ambiente milanista, sempre più elettrizzato dal nuovo Milan e sempre più affascinato dall’idea di rivedere il campione svedese con la maglia rossonera. La dirigenza attenderà fino a ferragosto, poi scioglierà i suoi dubbi sul centravanti: il sogno romantico è ancora vivo, sui social network la richiesta «Ridateci Ibrahimovic» è pressochè unanime; i tifosi, insomma, sembrano avere le idee chiarissime sul possibile ritorno del figliol prodigo.