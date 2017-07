Sampdoria: Giampaolo lancia l’allarme

GENOVA - Il successo per 3-0 in amichevole contro la Cremonese (neopromossa in serie B) non restituisce il sorriso a Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, squadra indebolita dalle cessioni di Muriel, Skriniar e Bruno Fernandes, oltre che al momento prova di Patrik Schick, alle prese con i suoi problemi di salute per circa un mese ancora. «Ci mancano 30 gol - ha ammesso Giampaolo - e dobbiamo ritrovarli». Il solo Quagliarella, infatti, non può garantire ai doriani quel peso specifico in attacco che lo scorso anno è stato quasi sempre presente nella compagine genovese. Anche in difesa, la partenza di Skriniar rischia di pesare parecchio se lo slovacco non sarà adeguatamente rimpiazzato; in tal senso, la trattativa fra la Sampdoria e il Sassuolo per Gian Marco Ferrari (ultime due stagioni a Crotone da titolare inamovibile) prosegue, ma la chiusura è complicata poiché gli emiliani non vorrebbero privarsi del calciatore e farne anzi uno dei perni della rinnovata formazione di Bucchi. Giampaolo ha lanciato un allarme importante, ora alla dirigenza sampdoriana il compito di irrobustire una rosa al momento nettamente inferiore a quella dello scorso anno.