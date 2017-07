Programma della I giornata in serie A: apre la Juve, chiude il Milan

MILANO - Con l’elaborazione del calendario della nuova Serie A, la Lega Calcio ha provveduto anche a stilare l’elenco degli anticipi e posticipi delle prime due giornate. L’apertura ufficiale del campionato - noblesse oblige - spetterà naturalmente alla Juventus, chiamata all’ouverture sabato 19 agosto contro il Cagliari: appuntamento all’Allianz Stadium alle ore 18.00. Poi toccherà al Napoli che esordirà sul terreno della neopromossa Verona, sempre sabato ma alle 20.45. Domenica 20 agosto tutte le partite si disputeranno alle 20.45, ad eccezione di Atalanta-Roma in programma alle 18. La chiusura della prima giornata sarà invece affidata al rinnovato e per questo attesissimo Milan di Vincenzo Montella, chiamato alla prima uscita sul terreno del miracolato - e per questo ringalluzzito - Crotone.

Dubbio data per Crotone-Milan

La Lega Serie A ha precisato poi che l'anticipo del Napoli è stato disposto per l'impegno degli azzurri in Champions League e che, in caso di qualificazione del Milan ai play-off di Europa League e di richiesta in tal senso della società all'esito del sorteggio del 4 agosto, Crotone-Milan potrà essere riprogrammata domenica 20 alle ore 20.45.

Per quanto riguarda invece la seconda giornata di campionato, questo è invece il programma degli anticipi e posticipi: sabato 26 agosto, Genoa-Juventus alle 18 e Roma-Inter alle 20:45. Domenica 27 agosto, alle 18, Torino-Sassuolo; tutte le altre partite alle 20:45.