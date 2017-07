Torino: blitz per Rincon

TORINO - Come Aldo Serena, Luca Fusi, Pasquale Bruno, Gianluca Pessotto ed altri, Tomas Rincon potrebbe essere uno dei calciatori a disputare parte della sua carriera alla Juventus e parte al Torino. Il centrocampista venezuelano dei bianconeri, infatti, è un grande obiettivo per la linea mediana del Torino, rinforzo chiesto da Sinisa Mihajlovic che è sempre alla ricerca di elementi di personalità e forza fisica. Rincon, juventino dallo scorso gennaio, non sembra disdegnare l’ipotesi torinista, anche perché in granata sarebbe titolare inamovibile e alla Juve vede il campo col contagocce, ma ha un ostacolo importante che è rappresentato da un ingaggio di 1,8 milioni di euro a stagione che il Torino non sembra in grado di poter garantire. Un nodo che le due dirigenze dovranno sciogliere se vorranno concludere l’affare in tempi brevi; l’alternativa, invece, è rappresentata da Fofana dell’Udinese, in via di recupero dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori nella seconda parte della scorsa stagione.