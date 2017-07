Genoa: pronto anche il ritorno di Palacio

GENOVA - E’ un Genoa da amarcord quello che si sta allestendo per la stagione 2017-2018. Ripreso Bertolacci dopo due anni ed avviati i contatti per il ritorno di Criscito dalla Russia, infatti, i genoani sono vicini alla chiusura di un’altra trattativa dal sapore antico, quella legata a Rodrigo Palacio, che a Genova ha lasciato un pezzo di cuore. L’argentino, ormai riserva fissa all’Inter nell’ultimo anno, ha chiuso la sua avventura a Milano ma vorrebbe giocare ancora in Italia, ritenendosi ancora integro fisicamente e motivato; dopo aver avuto contatti con Bologna e Cagliari, Palacio ha ricevuto la chiamata del Genoa, un’ipotesi affascinante che ha fatto schizzare immediatamente il Grifone in pole position nella corsa alla punta sudamericana; contatti ben avviati, affare possibile in pochissimo tempo e Genoa pronto ad accogliere un altro figliol prodigo.