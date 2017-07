Pedullà: “Entro domenica Renato Sanches potrebbe essere del Milan”

MILANO - La campagna acquisti del Milan è stata già imponente registrerà ancora l’arrivo di almeno un centravanti (forse due), ma sembra destinata ad arricchirsi ancora con l’approdo a Milanello del centrocampista portoghese Renato Sanches, in forza al Bayern Monaco e poco utilizzato finora da Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, la trattativa fra i rossoneri e il club tedesco è in stato avanzato ed una risposta definitiva potrebbe arrivare nel giro di poche ore: «In 24 massimo 48 ore il Milan alzerà l’offerta per Renato Sanches - afferma Pedullà - ed attenderà la risposta del Bayern Monaco che al momento rifiuta la proposta rossonera di un prestito oneroso perché non vorrebbe perdere il calciatore. Ma il Milan non vuole allevare il giovane portoghese e poi lasciarlo al Bayern senza guadagnarci nulla; Fassone è pronto all’offensiva, il Bayern alla fine potrebbe venire incontro al Milan ed entro domenica sera Sanches potrebbe partire per l’Italia».