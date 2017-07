Aubameyang, addio Milan: il Dortmund lo toglie dal mercato

MILANO - Erano attese risposte importanti dal duplice confronto, sul campo e alla scrivania, tra Milan e Borussia Dortmund sulla questione Aubameyang. Ebbene, le risposte tanto attese sono arrivate: l’attaccante franco-gabonese, per stessa ammissione del direttore sportivo del club tedesco Michael Zorc, è stato ritirato dal mercato e a questo punto resterà in Germania: «Consideriamo chiusa la finestra di mercato per Aubameyang. Sono felice di avere Pierre Emerick in squadra, è un calciatore eccezionale e un bravo ragazzo».

In tre per il Milan

Parole registrare alla fine del match vinto dal Dortmund contro i rossoneri grazie ad una doppietta proprio del recente capocannoniere della Bundesliga, quasi a certificare la sua volontà di resistere alle lusinghe straniere e continuare la propria avventura del club che l’ha reso un fenomeno assoluto del calcio mondiale.

A questo punto il lotto dei potenziali nuovi bomber del Milan si restringe a tre: Morata, Kalinic e Belotti, con il Gallo azzurro decisamente favorito.