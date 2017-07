Sconcerti: “Il Milan sarà arrogante e da scudetto”

MILANO - Il calciomercato del Milan è stato finora stupefacente con 9 arrivi, una squadra totalmente rivoluzionata e la palma di club più spendaccione d’Europa, un primato che a Milanello non si viveva da un po’. Se poi tutto questo dispendio di energie e risorse economiche si tradurrà in vittorie lo dirà solo il campo; per ora addetti ai lavori e tifosi si interrogano sulle potenzialità della compagine di Vincenzo Montella, chiamato a guidare un gruppo nuovo di zecca e ad assemblarlo nel minor tempo possibile. Qualche risposta sulle ambizioni del Milan 2017-2018 prova a fornirla Mario Sconcerti, noto scrittore e giornalista, oggi commentatore televisivo per Rai Sport: «Il Milan negli ultimi anni si è sempre adattato all’avversario di turno - sostiene Sconcerti – mentre stavolta sarà diverso, stavolta sarà una squadra arrogante e con una sua idea ben precisa. Dove potrà arrivare? Io penso che il Milan oggi sia appena dietro a Juventus e Napoli, alla pari della Roma». La sensazione è che la nuova proprietà rossonera, dirigenti compresi, voglia saltare le linee intermedie e puntare al primato già da quest’anno.