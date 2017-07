Inter, ecco l’offerta alla Lazio per Keita

MILANO - Sedotto e abbandonato da Juventus e Milan che hanno virato su altri nomi, Keita Balde potrebbe ripartire dall’Inter. L’attaccante senegalese, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2018 e non intenzionato a rinnovare con Lotito, è destinato a lasciare Roma in questa sessione di calciomercato e l’Inter è ora la meta più probabile per la punta laziale che, ufficialmente per incontrarsi con la fidanzata, ha chiesto un permesso per lasciare il ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore e passare una giornata a Milano dove potrebbe aver incontrato la dirigenza interista e valutare il trasferimento. Nel frattempo l’Inter sta provvedendo a recapitare alla Lazio la sua offerta ufficiale: 22 milioni di euro a Lotito, 3 all’anno per il calciatore; trattativa aperta, definizione possibile in pochi giorni. E se alla fine la fidanzata milanese di Keita si chiamasse Spalletti?