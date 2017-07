Bonucci-Milan, è fatta: alle 12.30 l’azzurro a Casa Milan

MILANO - Leonardo Bonucci è partito. Dopo aver lasciato ben presto questa mattina il centro sportivo di Vinovo e aver fatto una puntatina nella sede della Juventus per un confronto definitivo con Marotta, il centrale azzurro è partito in direzione del capoluogo lombardo dove alle 12.30 è atteso in via Aldo Rossi. Ad attenderlo ci sarà l’amministratore delegato rossonero Marco Fassone per sistemare gli ultimi dettagli. Di sicuro è un’operazione in dirittura d’arrivo: Leonardo Bonucci è un nuovo calciatore del Milan.