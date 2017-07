Inter, Spalletti su Nainggolan: “Valuteremo anche lui”

BRUNICO (BZ) - Direttamente dal ritiro dell’Inter, Luciano Spalletti fa sperare i tifosi nerazzurri, ancora sonnecchianti per quanto riguarda un calciomercato che finora si è limitato a registrare l’arrivo dalla Sampdoria del difensore slovacco Skriniar. Intervenuto a Rai Sport, Spalletti ha infiammato il popolo nerazzurro parlando di Radja Nainggolan: «Al ragazzo voglio molto bene - ha detto l’ex allenatore della Roma - e calcisticamente è quella pedina che può occupare tutte le zone del campo, è un giocatore di una pasta diversa dagli altri, forte, fortissimo, anche se qui all’Inter ci sono calciatori altrettanto forti. Da domani li incontrerò tutti, poi con la società faremo le valutazioni del caso, vedremo chi rimarrà e chi no, poi decideremo su chi puntare ed avvieremo le trattative di mercato». Quella per Nainggolan si preannuncia complicatissima: la Roma non può permettersi di perdere un altro big dopo le partenze di Rudiger e Salah, anche se la società capitolina ha dimostrato ampiamente di cedere chiunque di fronte ad offerte importanti; ma la piazza romanista non perdonerebbe l’addio di Nainggolan, motivo per cui l’affare per l’Inter è tutto in salita. La sensazione, però, è che il gruppo Suning farà almeno un tentativo per strappare il campione belga ad Eusebio Di Francesco e regalarlo al suo vecchio mentore Luciano Spalletti.